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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizleri 6 aylık oldu! Emir ve Ayel büyüdükçe babalarına benziyor...

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ünlü çift, sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyor. Geniş bir kitle tarafından takip edilen Yasemin Şefkatli, 6 ay önce ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Çocuklarına Ayel ve Emir isimlerini veren Şefkatli'nin son paylaşımı, beğeni yağmuruna tutuldu.

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 15:37 Güncelleme: 23.07.2024 15:37
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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 6 aylık oldu! Emir ve Ayel büyüdükçe babalarına benziyor...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 3 yıl önce Yasemin Şefkatli ile evlenmişti.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 6 aylık oldu! Emir ve Ayel büyüdükçe babalarına benziyor...

2017 yılından beri İdo Tatlıses ile ilişkisi bulunan Yasemin Şefkatli, güzelliği ve doğallığı ile sevenlerini adeta büyülüyor.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 6 aylık oldu! Emir ve Ayel büyüdükçe babalarına benziyor...

Instagram hesaplarında mutluluk pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Şefkatli, büyük bir kitle tarafından takip ediliyor.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 6 aylık oldu! Emir ve Ayel büyüdükçe babalarına benziyor...

İdo Tatlıses - Yasemin Şefkatli çifti magazin dünyasında mutlu evlilikleriyle parmakla gösteriliyor.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 6 aylık oldu! Emir ve Ayel büyüdükçe babalarına benziyor...

6 ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan ünlü çift, çocuklarına Emir ve Ayel isimlerini verdi.