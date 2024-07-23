İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikizleri 6 aylık oldu! Emir ve Ayel büyüdükçe babalarına benziyor...

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ünlü çift, sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyor. Geniş bir kitle tarafından takip edilen Yasemin Şefkatli, 6 ay önce ikiz bebeklerini kucağına almıştı. Çocuklarına Ayel ve Emir isimlerini veren Şefkatli'nin son paylaşımı, beğeni yağmuruna tutuldu.

ahaber.com.tr Giriş: 23.07.2024 15:37 Güncelleme: 23.07.2024 15:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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