İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar’a olay sözler: Bıktım artık arama

Son günlerde oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara ile yaşadığı tartışma ile gündem olan İbrahim Tatlıses, 'Kadınlar Matinesi'nde sahneye çıktı. Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında eski eşi Ayşegül Yıldız ile küçük kızı Elif Ada Tatlıses de vardı. Hülya Avşar'a ithafen yazılan 'Hülya' adlı parçayı sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen İbrahim Tatlıses, yakın dostuna seslendi. İşte İbrahim Tatlıses'in konserine damga vuran sözleri...