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İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar’a olay sözler: Bıktım artık arama

Son günlerde oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara ile yaşadığı tartışma ile gündem olan İbrahim Tatlıses, 'Kadınlar Matinesi'nde sahneye çıktı. Tatlıses'i dinlemeye gelenler arasında eski eşi Ayşegül Yıldız ile küçük kızı Elif Ada Tatlıses de vardı. Hülya Avşar'a ithafen yazılan 'Hülya' adlı parçayı sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyen İbrahim Tatlıses, yakın dostuna seslendi. İşte İbrahim Tatlıses'in konserine damga vuran sözleri...

Giriş Tarihi: 24.06.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 14:25
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İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a olay sözler: Bıktım artık arama

13 yıl aradan sonra Kadınlar Matinesi konsepti ile Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alan İmparatoru ikinci gününde de kadın hayranları yalnız bırakmadı. Konser başlamadan kapıda uzun kuyruklar oluşturan sevenleri salonu tıklım tıklım doldurdu.

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İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a olay sözler: Bıktım artık arama

HÜLYA AVŞAR'IN TATLISES VEFASI

İmparatorun, "Bir Kulunu Çok Sevdim, Haydi Söyle, Bebeğim" gibi klasikleriyle unutulmaz bir geceye imza attığı konserinde "Hülya" şarkısını sevenleriyle birlikte söyledi.

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İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a olay sözler: Bıktım artık arama

Şarkısını bitirdikten sonra "Hülya beni haftada beş gün arıyor. Aramasana bıktım diyorum. 'Dostum değil misin ararım' diyor. Hülya böyledir, Hülya candır, Hülya tektir, Hülya yardır, Hülya değerdir" sözleriyle dostu Hülya Avşar'ın vefakârlığını sevenleriyle paylaştı.

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İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a olay sözler: Bıktım artık arama

ELİF ADA BABASINI HAYRAN HAYRAN İZLEDİ

İbrahim Tatlıses'i, Kadınlar Matinesi konser serisinin ikinci gününde eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızları Elif Ada'da yalnız bırakmadı.

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İbrahim Tatlıses’ten Hülya Avşar’a olay sözler: Bıktım artık arama

Babasını en önden hayran hayran izleyen Elif Ada, Tatlıses'in kendisini sahneye çağırması üzerine utanınca İmparator'un kızını ikna etmek için "Gel para vereceğim gel. 100 lira vereceğim, 200... 300... Yok mu artıran?" sözleri salonu kahkahaya boğdu.