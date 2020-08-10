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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses’in videosuna gelen yorum Ayşegül Yıldız’ı çıldırttı!
İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada Tatlıses'in halay çekerken çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu. Elif Ada'ya gelen yorumlar ise annesi Aygül Yıldız'ı çıldırttı. Yıldız, "Bazı arkadaşlar saçmalamayın isterseniz!" diyerek gelen yorumlara tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 10.08.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 17:35
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