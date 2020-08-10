İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses’in videosuna gelen yorum Ayşegül Yıldız’ı çıldırttı!

Yıldız, "Bazı arkadaşlar saçmalamayın isterseniz! 7 yaşında bir çocuk kendi halinde eğleniyor tabii ki ortada bir yetenek yok..! Öyle bir iddia da yok! Mutlaka sizin çocuklarınız çok daha güzel oynuyordur. @2.sayfaofficial yazarken nezaketen öyle yazmış. Sakin..!!!!!" ifadelerini kullandı.

