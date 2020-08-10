10 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses’in videosuna gelen yorum Ayşegül Yıldız’ı çıldırttı!

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses’in videosuna gelen yorum Ayşegül Yıldız’ı çıldırttı!

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada Tatlıses'in halay çekerken çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu. Elif Ada'ya gelen yorumlar ise annesi Aygül Yıldız'ı çıldırttı. Yıldız, "Bazı arkadaşlar saçmalamayın isterseniz!" diyerek gelen yorumlara tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 17:35
  • 1
  • 10
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses’in videosuna gelen yorum Ayşegül Yıldız’ı çıldırttı!

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada Tatlıses, halay çektiği video ile sosyal medyada gündem oldu. Ancak Elif Ada'ya gelen yorumlar, anne Ayşegül Yıldız'ı sinirlendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses’in videosuna gelen yorum Ayşegül Yıldız’ı çıldırttı!

Uzun yıllar birlikte olduğu İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız'ın kısa sürede biten evliliğinden Elif Ada adında bir kızı oldu.

  • 3
  • 10
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses’in videosuna gelen yorum Ayşegül Yıldız’ı çıldırttı!

7 yaşına giren Elif Ada'nın halay çekerken videosu sosyal medyada paylaşıldı.

  • 4
  • 10
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses’in videosuna gelen yorum Ayşegül Yıldız’ı çıldırttı!

YORUMLAR AYŞEGÜL YILDIZ'I SİNİRLENDİRDİ

2. Sayfa'nın Instagram sayfasında "İbrahim Tatlıses'in 7 yaşındaki kızı Elif Ada, babasının şarkısında yaptığı dansla yeteneğini gözler önüne serdi" yorumuyla paylaşılan habere gelen yorumlar ise Ayşegül Yıldız'ı kızdırdı.

  • 5
  • 10
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses’in videosuna gelen yorum Ayşegül Yıldız’ı çıldırttı!

Yıldız, "Bazı arkadaşlar saçmalamayın isterseniz! 7 yaşında bir çocuk kendi halinde eğleniyor tabii ki ortada bir yetenek yok..! Öyle bir iddia da yok! Mutlaka sizin çocuklarınız çok daha güzel oynuyordur. @2.sayfaofficial yazarken nezaketen öyle yazmış. Sakin..!!!!!" ifadelerini kullandı.