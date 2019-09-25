İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sevgilisini her yerden sildi!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile şarkıcı sevgilisi Levent Dörter ayrılık kararı aldı. Nişanı olan çiftin evlenmesi beklenirken aldıkları ayrılık kararı herkesi şaşırttı. Levent Dörter ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından duyururken ikili birlikte çekildikleri fotoğraflarını da her yerden sildi.