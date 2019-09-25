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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sevgilisini her yerden sildi!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile şarkıcı sevgilisi Levent Dörter ayrılık kararı aldı. Nişanı olan çiftin evlenmesi beklenirken aldıkları ayrılık kararı herkesi şaşırttı. Levent Dörter ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından duyururken ikili birlikte çekildikleri fotoğraflarını da her yerden sildi.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 22:48 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 22:48
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sevgilisini her yerden sildi!

Takvim gazetesinin haberine göre; Levent Dörter - Dilan Çıtak Tatlıses çifti, dün 5 yıllık aşklarını noktaladı.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sevgilisini her yerden sildi!

Geçen yıllarda da sık sık ayrılıp barışan ikiliden Levent Dörter, ilişkinin bittiğini sosyal medyada duyurdu.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sevgilisini her yerden sildi!

Birbirini takipten çıkaran ikili, birlikte olan fotoğraf karelerini de sosyal medya hesaplarından sildi.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sevgilisini her yerden sildi!
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sevgilisini her yerden sildi!