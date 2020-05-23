İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'tan evlilik itirafı: Çocuk gelindim…

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan usta sanatçı Perihan Savaş, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz Zafer ve İbrahim Tatlıses olmak üzere iki evlilik yapan ve iki çocuğu bulunan Perihan Savaş 'çocuk gelin' olduğu itirafını yaptı. Daha önce Yeşilçam'ın kötü adamı Erol Taş hakkında da açıklamalarda bulunan Perihan Savaş'ın sözleri oldukça dikkat çekici.