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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'tan evlilik itirafı: Çocuk gelindim…

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan usta sanatçı Perihan Savaş, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz Zafer ve İbrahim Tatlıses olmak üzere iki evlilik yapan ve iki çocuğu bulunan Perihan Savaş 'çocuk gelin' olduğu itirafını yaptı. Daha önce Yeşilçam'ın kötü adamı Erol Taş hakkında da açıklamalarda bulunan Perihan Savaş'ın sözleri oldukça dikkat çekici.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 13:39
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'tan evlilik itirafı: Çocuk gelindim…

Usta oyuncu Perihan Savaş, çarpıcı hayat hikâyesini Hürriyet'e anlattı. Savaş, "Suna Pekuysal annemin arkadaşıydı. Bir gün, 'Bu çocukta ışık var. Tiyatroya götüreceğim' demiş. Babam diş doktoruydu, sanata çok düşkündü ve kabul etti. Sanat yaşamım başladı." dedi.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'tan evlilik itirafı: Çocuk gelindim…

Evlendiğinde 13 yaşında olduğunu söyleyen Savaş, 'Çocuk gelin olmuşsunuz. Nasıl o yaşta evlendiniz?' sorusuna ise "Ailelerden izin alarak... Özgür olacağım sandım. Nişanlanınca ince çorap giyip kaşımı alacağım, arkadaşlarımla buluşacağım sanıyordum. Yanılmışım." yanıtını verdi.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'tan evlilik itirafı: Çocuk gelindim…

İlk evliliğini anlatan Perihan Savaş şunları söyledi: "O 22 yaşındaydı ve askeri okulda okuyordu. O dönemin şartlarında okurken evlilik yaparsa askeri okuldan ayrılabilecekti. O yüzden nişandan sonra hemen nikâh yapıldı. Planlarımıza göre bir sene sonra Almanya'ya gidip tiyatro eğitimi alacaktım. O doktora yapacaktı. Ama evlendik, "Tiyatrodan ayrılacak" dedi ve benim için bitti."

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'tan evlilik itirafı: Çocuk gelindim…

"Ben kendi evimde, o kendi evindeydi. Hiçbir birlikteliğimiz olmadı. Boşanma sırasında babam "Bu çocuklar ayrı evlerde yaşadılar, daha sonra kızımın kısmeti çıkarsa evlenmiş görünecek" dedi. Kızlık olayları çok önemli diye rapor almamızı istedi. Ben Adli Tıp'a gittim. Maalesef hepsini yaşadım."

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş'tan evlilik itirafı: Çocuk gelindim…

"Amcamlar çok tutucuydu. Babamın aklını çeldiler. Babam bana sordu aslında. Ama çocuk aklıyla daha rahat bir hayatım olacağını düşünerek 'İstiyorum' dedim."