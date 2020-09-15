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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız çılgına döndü: Ne halt yiyorsanız yiyin…

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız çılgına döndü: Ne halt yiyorsanız yiyin…

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız çılgına döndü: Ne halt yiyorsanız yiyin…İbrahim Tatlıses ile evliliğini 2013 yılında sonlandıran Ayşegül Yıldız, kızıyla kendine yeni bir hayat kurdu. Yeni hayatından fotoğraflarını sosyal medya hesabından da sık sık paylaşan Yıldız başına gelen olay sonrası çılgına döndü.

Giriş Tarihi: 15.09.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 15:13
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız çılgına döndü: Ne halt yiyorsanız yiyin…

İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilik ile tanınan Ayşegül Yıldız sosyal medyada başına gelen olay sonrası çılgına döndü.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız çılgına döndü: Ne halt yiyorsanız yiyin…

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yeni hayatından fotoğraflarını Instagram'dan sık sık paylaşan Yıldız, fotoğraflarının Tinder'da bir başkası tarafından kullanıldığını öğrendi.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız çılgına döndü: Ne halt yiyorsanız yiyin…

Duruma isyan eden 39 yaşındaki Ayşegül Yıldız, yaptığı paylaşımla takipçilerini de uyardı.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız çılgına döndü: Ne halt yiyorsanız yiyin…

Instagram dışında herhangi bir sosyal medya platformunu kullanmadığını söyleyen Yıldız şunları yazdı:

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız çılgına döndü: Ne halt yiyorsanız yiyin…

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayşegül Yıldız, isminin ve fotoğraflarını kullananlar hakkında, "Kaç tane fake hesabı kapattırdım. Ama yeter artık. Hangi birinizi bulayım?