İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız çılgına döndü: Ne halt yiyorsanız yiyin…

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız çılgına döndü: Ne halt yiyorsanız yiyin…İbrahim Tatlıses ile evliliğini 2013 yılında sonlandıran Ayşegül Yıldız, kızıyla kendine yeni bir hayat kurdu. Yeni hayatından fotoğraflarını sosyal medya hesabından da sık sık paylaşan Yıldız başına gelen olay sonrası çılgına döndü.