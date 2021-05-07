İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! Tatlıses'e 20 yılını vermişti

20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses'le birlikte olan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Hayatının 20 yılını usta sanatçıyla birlikte geçiren Yıldız, 2 yıl sonra evliliğini sonlandırdı. Ayrılığın ardından kendisine kızı Elif Ada ile yepyeni bir hayat kuran Ayşegül Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız artık kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...