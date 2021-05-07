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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! Tatlıses'e 20 yılını vermişti

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! Tatlıses'e 20 yılını vermişti

20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses'le birlikte olan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Hayatının 20 yılını usta sanatçıyla birlikte geçiren Yıldız, 2 yıl sonra evliliğini sonlandırdı. Ayrılığın ardından kendisine kızı Elif Ada ile yepyeni bir hayat kuran Ayşegül Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Güzelliği ile de dikkat çeken Ayşegül Yıldız artık kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 22:25 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 22:29
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! Tatlıses'e 20 yılını vermişti

20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile ilişki yaşayan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında usta sanatçıyla nikah masasına oturdu. 2 yıllık evliliğin ardından boşanan Yıldız, kızı Elif Ada ile kendisine yepyeni bir hayat kurdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Ayşegül Yıldız, artık kendi işinin patronu oldu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın yeni mesleği ve ünlü isimlerin gerçek meslekleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! Tatlıses'e 20 yılını vermişti

FAHRİYE EVCEN

İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! Tatlıses'e 20 yılını vermişti

BURAK ÖZÇİVİT

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi aldı. Burak Özçivit'in sanat hayatı ise babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! Tatlıses'e 20 yılını vermişti

KEREM BURSİN

Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti.

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız bambaşka bir hayat kurdu! Tatlıses'e 20 yılını vermişti

ÖZCAN DENİZ

Yakışıklı oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, ünlü olmadan önce bir dönem pavyonlarda şarkı söylemiş.