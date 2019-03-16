İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel şimdiki haliyle yok artık dedirtti!

İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşında keşfedilen ve 'Oy Didem' şarkısıyla tanınan Azeri şarkıcı Günel ilk tanındığı yıllarda bambaşka biriydi. İlk çıktığı yıllarda çok konuşulan isim uzun süredir magazin gündeminde yer almıyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan Azeri kızı Günel'i hep eskiyle hatırlıyorduk ama ama estetik operasyonlarla bambaşka biri haline geldi. İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafları güzel oyuncunun zaman içerisinde ne kadar çok değiştiğini de gözler önüne serdi. İşte Azeri Kızı Günel'in yok artık dedirten değişimi...