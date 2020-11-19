Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ayrılığı kısa sürdü
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, Demet Şener'le evli olduğu dönemde Edvina Sponza ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun yıllardır birlikte olan ikili, bir süre anlaşamadıkları için yollarını ayırmıştı. Çiftin ayrılığı kısa sürdü. "Bir daha barışacağımızı sanmıyorum" diyen Kutluay, Bebeköy'de sevgilisiyle yemek yedi.
Giriş Tarihi: 19.11.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 12:40
İbrahim Kutluay, geçtiğimiz günlerde, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp barıştık ama artık bir daha olacağını sanmıyorum" dediği Edvina Sponza ile ilişkilerine bir şans daha verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
45 yaşındaki eski basketbolcu, önceki akşam yeniden barıştığı sevgilisi Sponza ile Bebeköy'deki bir mekanda yemek yedi.
Flaşların patlamasıyla tedirgin olan ikili, sorulara cevap vermeyerek araçlarına bindi.
Eski basketbolcu, Edvina Sponza'nın kullandığı otomobili takip ederek, evlerinin yolunu tuttu.