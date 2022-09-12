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Hülya Gülşen ölümden döndü! Zor günler geçiren usta oyuncu ‘Hayat bana ikinci bir şans verdi’

Ferhunde Hanımlar dizisiyle yıldızı parlayan tiyatrocu Hülya Gülşen, 16 Ağustos tarihinde beyin kanaması geçirdiğini duyurdu. Ölümden dönen ve "Hayat bana ikinci bir şans verdi" diyen oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 12.09.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 13:30
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Hülya Gülşen ölümden döndü! Zor günler geçiren usta oyuncu ‘Hayat bana ikinci bir şans verdi’

Türk televizyonlarına damga vuran 'Ferhunde Hanımlar' adlı diziyle şöhreti yakalayan oyuncu ve tiyatro sanatçısı Hülya Gülşen, 16 Ağustos tarihinde beyin kanaması geçirdiğini duyurdu. Zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlatan Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

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Hülya Gülşen ölümden döndü! Zor günler geçiren usta oyuncu ‘Hayat bana ikinci bir şans verdi’

Son olarak 'İlginç Bazı Oyunlar'da boy gösteren Hülya Gülşen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

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Hülya Gülşen ölümden döndü! Zor günler geçiren usta oyuncu ‘Hayat bana ikinci bir şans verdi’

'Ferhunde Hanımlar' dizisinde canlandırdığı 'Müjgan' karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu, ailesi ve sevenlerinin desteğiyle zor günleri geride bıraktığını belirtti. Gülşen, son durumu hakkında da takipçilerine bilgi verdi.

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Hülya Gülşen ölümden döndü! Zor günler geçiren usta oyuncu ‘Hayat bana ikinci bir şans verdi’

KENDİSİNE DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisi gibi oyuncu kızı Naz Çağla Irmak'la verdiği pozu yayınlayan Hülya Gülşen, paylaşımında; "16 Ağustos 2022'de 'benim başıma gelmez' diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim."

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Hülya Gülşen ölümden döndü! Zor günler geçiren usta oyuncu ‘Hayat bana ikinci bir şans verdi’

"Hayat bana ikinci bir şans verdi. Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek. Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki…" dedi.