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Hülya Gülşen ölümden döndü! Zor günler geçiren usta oyuncu ‘Hayat bana ikinci bir şans verdi’
Ferhunde Hanımlar dizisiyle yıldızı parlayan tiyatrocu Hülya Gülşen, 16 Ağustos tarihinde beyin kanaması geçirdiğini duyurdu. Ölümden dönen ve "Hayat bana ikinci bir şans verdi" diyen oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Giriş Tarihi: 12.09.2022 13:30Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 13:30