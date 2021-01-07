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Hülya Avşar’ın yüzüne ne oldu? Yüzündeki morlukların nedeni ortaya çıktı

Hülya Avşar, yılbaşını kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile birlikte Bursa'da geçirdi. Tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Avşar'ın yüzündeki morlukları herkesi şoke etti. Estetik yaptırdığı iddiaları gündeme gelirken o morlukların nedeni çok başka çıktı.

Giriş Tarihi: 07.01.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 10:20
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Hülya Avşar’ın yüzüne ne oldu? Yüzündeki morlukların nedeni ortaya çıktı
Hülya Avşar, yeni yılı kızı Zehra Çilingiroğlu ve Helin Avşar ile birlikte Bursa'da karşıladı.
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Hülya Avşar’ın yüzüne ne oldu? Yüzündeki morlukların nedeni ortaya çıktı

Karlı havanın tadını çıkaran ve bol bol kayak yapan Avşar, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Hülya Avşar’ın yüzüne ne oldu? Yüzündeki morlukların nedeni ortaya çıktı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar'la birlikte çekildiği kareler, beğeni yağmuruna tutuldu.

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Hülya Avşar’ın yüzüne ne oldu? Yüzündeki morlukların nedeni ortaya çıktı

Yaptığı son paylaşımda ise yüzündeki morluklar dikkat çekti. Yüzündeki şişlik ve morluğa benzeyen durum "Estetik yaptırdı" iddiasını gündeme getirdi.

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Hülya Avşar’ın yüzüne ne oldu? Yüzündeki morlukların nedeni ortaya çıktı

Hülya Avşar bu yorumlar üstüne dağda kayak yaptığı anları Instagram hesabından yayınladı. Avşar'ın yüzüne is sürdüğü görüldü. Böylece Avşar, estetik yaptırmadığı gözler önüne serdi.

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