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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hülya Avşar’ın yüzüne ne oldu? Yüzündeki morlukların nedeni ortaya çıktı Hülya Avşar’ın yüzüne ne oldu? Yüzündeki morlukların nedeni ortaya çıktı
Hülya Avşar, yılbaşını kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile birlikte Bursa'da geçirdi. Tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Avşar'ın yüzündeki morlukları herkesi şoke etti. Estetik yaptırdığı iddiaları gündeme gelirken o morlukların nedeni çok başka çıktı.
Giriş Tarihi: 07.01.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 10:20
Hülya Avşar, yeni yılı kızı Zehra Çilingiroğlu ve Helin Avşar ile birlikte Bursa'da karşıladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karlı havanın tadını çıkaran ve bol bol kayak yapan Avşar, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar'la birlikte çekildiği kareler, beğeni yağmuruna tutuldu.
Yaptığı son paylaşımda ise yüzündeki morluklar dikkat çekti. Yüzündeki şişlik ve morluğa benzeyen durum "Estetik yaptırdı" iddiasını gündeme getirdi.