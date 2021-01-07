Hülya Avşar’ın yüzüne ne oldu? Yüzündeki morlukların nedeni ortaya çıktı

Hülya Avşar, yılbaşını kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile birlikte Bursa'da geçirdi. Tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Avşar'ın yüzündeki morlukları herkesi şoke etti. Estetik yaptırdığı iddiaları gündeme gelirken o morlukların nedeni çok başka çıktı.