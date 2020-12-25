Hülya Avşar’ın set kanunları ortaya çıktı! Ekrana geri dönmek için…

Uzun bir aranın ardından yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, set şartlarıyla çok konuşuldu. Karantina dönemini spor yaparak ve kendine yatırım yaparak geçiren Avşar'ın, setlere dönmek için kurallar koyduğu ortaya çıktı. Salgın sonrası set çalışanlarının da hakkını savunan Avşar, salgın dönemi sonrasında çalışma şartlarına yenilerini ekledi. İşte Hülya Avşar'ın kanunları...