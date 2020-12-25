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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hülya Avşar’ın set kanunları ortaya çıktı! Ekrana geri dönmek için… Hülya Avşar’ın set kanunları ortaya çıktı! Ekrana geri dönmek için…
Uzun bir aranın ardından yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, set şartlarıyla çok konuşuldu. Karantina dönemini spor yaparak ve kendine yatırım yaparak geçiren Avşar'ın, setlere dönmek için kurallar koyduğu ortaya çıktı. Salgın sonrası set çalışanlarının da hakkını savunan Avşar, salgın dönemi sonrasında çalışma şartlarına yenilerini ekledi. İşte Hülya Avşar'ın kanunları...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 09:51
Karantina günlerini spor yaparak geçiren ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Hülya Avşar tatilde de yaptığı paylaşımlarla bu yaza damga vurmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Pandemi dönemini kendine yatırım yaparak geçiren Hülya Avşar ekranlara geri dönmeye hazırlanırken set şartlarıyla çok konuşuldu.
Türk sinemasında yıllarca Türkan Şoray kanunları konuşulmuştu, şimdi de Hülya Avşar'ın yeni set kanunları ortaya çıktı.
İşte salgın sonrası set çalışanlarının da haklarını savunan Hülya Avşar kanunları...
Uzun süredir sinema ve dizi setlerinde olmayan Hülya Avşar, salgın dönemi sonrasında çalışma şartlarına yenilerini ekledi.