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Hülya Avşar’ın set kanunları ortaya çıktı! Ekrana geri dönmek için…

Uzun bir aranın ardından yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, set şartlarıyla çok konuşuldu. Karantina dönemini spor yaparak ve kendine yatırım yaparak geçiren Avşar'ın, setlere dönmek için kurallar koyduğu ortaya çıktı. Salgın sonrası set çalışanlarının da hakkını savunan Avşar, salgın dönemi sonrasında çalışma şartlarına yenilerini ekledi. İşte Hülya Avşar'ın kanunları...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 09:51
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Hülya Avşar’ın set kanunları ortaya çıktı! Ekrana geri dönmek için…

Karantina günlerini spor yaparak geçiren ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Hülya Avşar tatilde de yaptığı paylaşımlarla bu yaza damga vurmuştu.

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Hülya Avşar’ın set kanunları ortaya çıktı! Ekrana geri dönmek için…

Pandemi dönemini kendine yatırım yaparak geçiren Hülya Avşar ekranlara geri dönmeye hazırlanırken set şartlarıyla çok konuşuldu.

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Hülya Avşar’ın set kanunları ortaya çıktı! Ekrana geri dönmek için…

Türk sinemasında yıllarca Türkan Şoray kanunları konuşulmuştu, şimdi de Hülya Avşar'ın yeni set kanunları ortaya çıktı.

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Hülya Avşar’ın set kanunları ortaya çıktı! Ekrana geri dönmek için…

İşte salgın sonrası set çalışanlarının da haklarını savunan Hülya Avşar kanunları...

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Hülya Avşar’ın set kanunları ortaya çıktı! Ekrana geri dönmek için…

Uzun süredir sinema ve dizi setlerinde olmayan Hülya Avşar, salgın dönemi sonrasında çalışma şartlarına yenilerini ekledi.