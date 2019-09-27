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Hülya Avşar'ın ilk eşini görenler gözlerine inanamadı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

Her aşkı, her lafı ve her yaptığı ile yıllardır magazin gündeminden düşmeyen Hülya Avşar yine adından söz ettirmeyi başardı. Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandırmış daha sonra iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmıştı. Herkes Kaya Çilingiroğlu'nu Avşar'ın ilk eşi olarak sanıyor fakat Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı?

Giriş Tarihi: 27.09.2019 22:58 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 22:59
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Hülya Avşar'ın ilk eşini görenler gözlerine inanamadı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

Hülya Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle yıllardır gündemden düşmüyor. Hülya Avşar'ın adını herkes ilk olarak 1982 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında duymuştu. O gece güzellik kraliçesi seçilen Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi...

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Hülya Avşar'ın ilk eşini görenler gözlerine inanamadı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

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Hülya Avşar'ın ilk eşini görenler gözlerine inanamadı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

Seda Sayan-Sinan Engin

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Hülya Avşar'ın ilk eşini görenler gözlerine inanamadı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu
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Hülya Avşar'ın ilk eşini görenler gözlerine inanamadı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan