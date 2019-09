Hülya Avşar'ın ilk eşini görenler gözlerine inanamadı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

Her aşkı, her lafı ve her yaptığı ile yıllardır magazin gündeminden düşmeyen Hülya Avşar yine adından söz ettirmeyi başardı. Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandırmış daha sonra iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmıştı. Herkes Kaya Çilingiroğlu'nu Avşar'ın ilk eşi olarak sanıyor fakat Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı?