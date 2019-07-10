HaberlerGaleriHülya Avşar'dan yıllar sonra bir ilk! Hayranları merakla bekliyor...
Hülya Avşar'dan yıllar sonra bir ilk! Hayranları merakla bekliyor...
Hülya Avşar son zamanların en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan yaptığı paylaşım ve açıklamalarla magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Hülya Avşar'dan yıllar sonra bir ilk geliyor. Sevilen isim Hülya Avşar sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.
Giriş Tarihi: 10.07.2019 10:22Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 10:04