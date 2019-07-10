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Hülya Avşar'dan yıllar sonra bir ilk! Hayranları merakla bekliyor...

Hülya Avşar son zamanların en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan yaptığı paylaşım ve açıklamalarla magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Hülya Avşar'dan yıllar sonra bir ilk geliyor. Sevilen isim Hülya Avşar sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 10.07.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 10:04
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Hülya Avşar’dan yıllar sonra bir ilk! Hayranları merakla bekliyor...

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi vererek Cuma gününü işaret etti.

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Hülya Avşar’dan yıllar sonra bir ilk! Hayranları merakla bekliyor...

Milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında sıklıkla cesur pozlar paylaşan Hülya Avşar, yaptığı yeni paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı.

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Hülya Avşar’dan yıllar sonra bir ilk! Hayranları merakla bekliyor...

'Saymadım kaç yıl oldu?' isimli yeni parçasının bir kısmını önceki akşam paylaşan Hülya Avşar, parçanın çıkış tarihi olarak Cuma gününü gösterdi. Hayranları, Hülya Avşar'ın yıllar sonra yeni bir şarkısını dinleyeceği için şimdiden geri sayıma başladı.

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Hülya Avşar’dan yıllar sonra bir ilk! Hayranları merakla bekliyor...

Hülya Avşar ile ilgili merak edilen sorulara yanıt arayan hayranları en çok Hülya Avşar kaç yaşında? sorusuna yanıt aradı. İşte başta Hülya Avşar olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen yaşları...

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Hülya Avşar’dan yıllar sonra bir ilk! Hayranları merakla bekliyor...

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976