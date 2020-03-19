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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki: Bir de doktor çocuğu!

Kaya Çilingiroğlu, dün Bebek'te görüntülenmiş ve gazetecilere koronavirüsten korunmak için önlem almadığını söylemiş ve tepki çekmişti. Hem kendini hem de çevresindekilere tehlikeye atan Çilingiroğlu'na bir tepki de eski eşi Hülya Avşar'dan geldi. Sahilde yürüyüş yaparken görüntülenen ve virüse karşı önlemler aldığını söyleyen Avşar, 'Bir de doktor çocuğu olacak' deyip eski eşini eleştirdi.

Giriş Tarihi: 19.03.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 15:12
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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki: Bir de doktor çocuğu!

Hülya Avşar önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Tek başına sahilde yürüyüş yapan Avşar'ın tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı yüzünü atkı ile sararak önlem aldığı görüldü.

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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki: Bir de doktor çocuğu!

HERKES KENDİ BACAĞINDAN ASILIR!

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun 'Korunmak için bir önlem almadım' sözlerini hatırlatan muhabirlere Avşar şu açıklamayı yaptı:

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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki: Bir de doktor çocuğu!

"Bir de doktor anne baba çocuğu, herkes kendi bacağından asılır. O da böyle! Bazen cesaretli insanlara da ihtiyacımız var. İçimiz karardı.

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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki: Bir de doktor çocuğu!

BOŞ OLAN YERLERDE GEZİYORUM

Bugünlerde en başta psikolojimi bozmamaya çalışıyorum, dikkat ettiğimiz sürece bir şey yok. Evden çıkıyorum ama tek başıma boş olan yerlerde geziyorum. Kayınvalidemle her zaman konuşuyoruz.(eski kayınvalidem ama benim için hep bir anne olmuştur.)

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Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki: Bir de doktor çocuğu!

KURALLARA UYALIM

Doktor olduğu için çok bilinçli. Yapmamız gerekenler; ellerimizi yıkayacağız, mesafeli olacağız, çok da kalabalığa girmeyeceğiz.