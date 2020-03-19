Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki: Bir de doktor çocuğu!

Kaya Çilingiroğlu, dün Bebek'te görüntülenmiş ve gazetecilere koronavirüsten korunmak için önlem almadığını söylemiş ve tepki çekmişti. Hem kendini hem de çevresindekilere tehlikeye atan Çilingiroğlu'na bir tepki de eski eşi Hülya Avşar'dan geldi. Sahilde yürüyüş yaparken görüntülenen ve virüse karşı önlemler aldığını söyleyen Avşar, 'Bir de doktor çocuğu olacak' deyip eski eşini eleştirdi.