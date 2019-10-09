Hülya Avşar eski eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

Hülya Avşar'ın gençliğinde kazandığı tacı eski eşinden dolayı elinden alınmıştı. Avşar kızının Kaya Çilingiroğlu ile 2005 yılında biten evliliğini herkes ilk boşanması sanıyordu ancak gerçek çok farklı çıktı. Hülya Avşar gençliğinde bir evlilik daha yapmış. Yıllar sonra ortaya çıkan Hülya Avşar'ın eşinin, güzel oyuncunun tacına da mâl olduğu öğrenildi. Ne Saadettin Saran ne de Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar'ın ilk eşi değildi. Peki Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi kim? İşte gerçekler...