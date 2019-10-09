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Hülya Avşar eski eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

Hülya Avşar'ın gençliğinde kazandığı tacı eski eşinden dolayı elinden alınmıştı. Avşar kızının Kaya Çilingiroğlu ile 2005 yılında biten evliliğini herkes ilk boşanması sanıyordu ancak gerçek çok farklı çıktı. Hülya Avşar gençliğinde bir evlilik daha yapmış. Yıllar sonra ortaya çıkan Hülya Avşar'ın eşinin, güzel oyuncunun tacına da mâl olduğu öğrenildi. Ne Saadettin Saran ne de Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar'ın ilk eşi değildi. Peki Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi kim? İşte gerçekler...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 12:10 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 12:14
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Hülya Avşar eski eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

Hülya Avşar'ın özel hayatına dair bilinmeye bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Hülya Avşar'ın adını herkes ilk olarak 1982 yılında Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği güzellik yarışmasında duymuştu. O gece güzellik kraliçesi seçilen Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı.

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Hülya Avşar eski eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

İşte Hülya Avşar ve ünlülerin eski eşleri, sevgilileri...

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Hülya Avşar eski eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

YILMAZ GRUDA-AYŞEN GRUDA

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Hülya Avşar eski eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

NEBAHAT ÇEHRE-YILMAZ GÜNEY

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Hülya Avşar eski eşi yüzünden tacını kaybetmişti! İşte Hülya Avşar'ın ilk eşi

OYA AYDOĞAN-HALUK ULUSOY