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Hikayesi son buluyor, fişi çekildi! Artık Show TV ekranlarında olmayacak! Ve sonunda karar verildi...

Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alev Alev için fllaş bir iddia ortaya atıldı. Ay Yapım imzalı Alev Alev dizisinin ekran macerası son buluyor. Başrollerini Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı Alev Alev dizisi final kararı aldığı iddia edildi. Hayranları dizinin akıbeti hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 22.04.2021 01:40
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Hikayesi son buluyor, fişi çekildi! Artık Show TV ekranlarında olmayacak! Ve sonunda karar verildi...

Hikayesi son buluyor, fişi çekildi! Artık Show TV ekranlarında olmayacak! Ve sonunda karar verildi. Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alev Alev'in final yapacağı iddiası hayranlarının kafasını karıştırdı. Show Tv ekranlarında yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosuyla ilk bölümden bu yana büyük dikkat çeken Alev Alev dizisi ekranlara veda ediyor. Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı Alev Alev dizisi final yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hikayesi son buluyor, fişi çekildi! Artık Show TV ekranlarında olmayacak! Ve sonunda karar verildi...

Show Tv ekranlarında yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosuyla ilk bölümden bu yana büyük dikkat çeken Alev Alev dizisi ekranlara veda ediyor. Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı Alev Alev dizisi final yapıyor.

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Hikayesi son buluyor, fişi çekildi! Artık Show TV ekranlarında olmayacak! Ve sonunda karar verildi...

EKRANLARA VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alev Alev dizisi final kararı aldı. Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün ve Toprak Karaoğlu tarafından senaryosu kaleme alınan Alev Alev dizisi 28. bölümü ile ekranlara veda edecek.

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Hikayesi son buluyor, fişi çekildi! Artık Show TV ekranlarında olmayacak! Ve sonunda karar verildi...

ALEV ALEV'İN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çelebi'nin hapishaneye girmesiyle derin bir nefes alan Cemre, kızı Güneş'e kavuştu. Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi'nin hedefinde İskender vardı. Kurtuluş yollarını düşünmeye başlayan Çelebi, İskender'e karşı savaş başlattı. Rüya ile görüşmek isteyen Çelebi, Kenan cinayetini İskender'in üzerine atmayı planladı. Rüya'ya, babasının katilinin İskender olduğunu ve bunu kanıtlayabileceğini açıklayan Çelebi, evinde bir video olduğunu söyledi. Çelebi'nin söylediği kanıta ulaşan Rüya, babasını evden İskender'in çıkardığını gösteren videoyu izleyince şoke oldu.

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Hikayesi son buluyor, fişi çekildi! Artık Show TV ekranlarında olmayacak! Ve sonunda karar verildi...

Gördüklerinden sonra Rüya, İskender'i ihbar etti. İskender, Kenan cinayeti sebebiyle gözaltına alındı. İskender'in gözaltına alındığını duyan Çiçek, tüm gerçekleri açıklamak için Rüya ile yüzleşmeye gitti. İskender'in aslında katil olmadığını söyleyen Çiçek, gizlediği her şeyi itiraf etti. İskender'e yardım ettiğini de söyleyen Çiçek'in itirafları Rüya'yı şoke etti.