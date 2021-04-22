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Hikayesi son buluyor, fişi çekildi! Artık Show TV ekranlarında olmayacak! Ve sonunda karar verildi...
Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Alev Alev için fllaş bir iddia ortaya atıldı. Ay Yapım imzalı Alev Alev dizisinin ekran macerası son buluyor. Başrollerini Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı Alev Alev dizisi final kararı aldığı iddia edildi. Hayranları dizinin akıbeti hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
Giriş Tarihi: 22.04.2021 01:40
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