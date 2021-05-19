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Haberler Galeri Hezeyanlar yel oldu aktı, o da gidiyor! EDHO'da kafaları karıştıran ayrılık! Bu kez ters köşe...

Hezeyanlar yel oldu aktı, o da gidiyor! EDHO'da kafaları karıştıran ayrılık! Bu kez ters köşe...

ATV ekranlarının 6 sezondur reytinglere damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık iddiası geldi. Sezon finali yapmaya hazırlanan dizinin son bölümünde, İlyas istemeden de olsa Haşmet'in ölüme yürüdüğünün farkındadır: Masanın liderliğini oylamada abisine devir eden İlyas alınacak kararı bekliyor. Ömür ise İlyas'ın sert duruşundan ürküyor. Dizide Haşmet Façalı karakterine hayat veren Turgut Tunçalp'in ayrılacağı iddiaları sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 01:18 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 01:18
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Hezeyanlar yel oldu aktı, o da gidiyor! EDHO'da kafaları karıştıran ayrılık! Bu kez ters köşe...

Hezeyanlar yel oldu aktı, o da gidiyor. EDHO'da kafaları karıştıran ayrılık. Bu kez ters köşe geldi. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık iddiası geldi. Façalı ailesinin reisi Haşmet Façalı karakteri ile diziye sonradan dahil olan Turgut Tunçalp diziden ayrılacağı iddiaları kafaları karıştırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 195. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Hayranları ayrılık iddiaları için gelecek açıklamaları bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hezeyanlar yel oldu aktı, o da gidiyor! EDHO'da kafaları karıştıran ayrılık! Bu kez ters köşe...

Haşmet Façalı rolüyle adından söz ettiren ve çok sevilen isimlerden olan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti.

İşte Hızır Ali ve Didem ölecek mi sorusuna dair merak edilenler;

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Hezeyanlar yel oldu aktı, o da gidiyor! EDHO'da kafaları karıştıran ayrılık! Bu kez ters köşe...

HIZIR ALİ VE DİDEM ÖLECEK Mİ?

Hızır Ali ve Didem Façalı'nın vurulması şok etkisi yaratmıştı. Didem karakteri diziden ayrıldı. Hızır Ali ölecek mi sorusunun yanıtı gelecek hafta yayınlanacak 196. yeni bölümde belli olacak.

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Hezeyanlar yel oldu aktı, o da gidiyor! EDHO'da kafaları karıştıran ayrılık! Bu kez ters köşe...

6. SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 6. sezonun sonu yaklaşıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 200. bölümüyle sezon finali yapacak.

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Hezeyanlar yel oldu aktı, o da gidiyor! EDHO'da kafaları karıştıran ayrılık! Bu kez ters köşe...

TURGUT TUNÇALP KİMDİR?

Turgut Tunçalp 12 Mayıs 1976'da Sakarya'da dünyaya geldi. Kanal D için çekilen Merhamet dizisinde Moskof Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteri canlandırdı.