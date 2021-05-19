Hezeyanlar yel oldu aktı, o da gidiyor. EDHO'da kafaları karıştıran ayrılık. Bu kez ters köşe geldi. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık iddiası geldi. Façalı ailesinin reisi Haşmet Façalı karakteri ile diziye sonradan dahil olan Turgut Tunçalp diziden ayrılacağı iddiaları kafaları karıştırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam 195. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Hayranları ayrılık iddiaları için gelecek açıklamaları bekliyor.