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Hezeyanlar yel oldu aktı, o da gidiyor! EDHO'da kafaları karıştıran ayrılık! Bu kez ters köşe...
ATV ekranlarının 6 sezondur reytinglere damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik ayrılık iddiası geldi. Sezon finali yapmaya hazırlanan dizinin son bölümünde, İlyas istemeden de olsa Haşmet'in ölüme yürüdüğünün farkındadır: Masanın liderliğini oylamada abisine devir eden İlyas alınacak kararı bekliyor. Ömür ise İlyas'ın sert duruşundan ürküyor. Dizide Haşmet Façalı karakterine hayat veren Turgut Tunçalp'in ayrılacağı iddiaları sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 19.05.2021 01:18Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 01:18