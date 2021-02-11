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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri "Herkesin asfalyası attı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Hesaplar kesilecek... "Herkesin asfalyası attı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Hesaplar kesilecek...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Bu hafta yeni bölümün yayınlanmamasının ardından, yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ceylan ve Bahar'ın kaçırılması sonrasında Hızır'ın yapacağı yeni hamle merak ediliyor. Hızır masanın kontrolünü kaybetmek istemezken, Korkmazların planları bitmiyor. Diğer yandan İdris ile Façalılar arasında kavga büyüyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 11.02.2021 22:51
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Dizinin hayranları yeni bölümün yayınlanmaması nedeniyle fragman için araştırmalarını sürdürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Bahar ve Ceylan'ın kaçırılması sonrasında Hızır'ın yapacağı yakından takip ediliyor. Cihan'ın ölmesinin ardından, Yaman Korkmaz, Özcan'ı doldurarak Hızır Ali ve Façalıların üstüne salıyor. Korkmazların planları herkese yaka silkindirirken, Hızır'ın yapacağı hamle merak ediliyor. Ceylan ve Bahar'ın kaçırılması sonrasında atılacak hamle merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"
Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.
Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.
Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister.
Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir.