"Herkesin asfalyası attı" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı! Hesaplar kesilecek...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Dizinin hayranları yeni bölümün yayınlanmaması nedeniyle fragman için araştırmalarını sürdürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Bahar ve Ceylan'ın kaçırılması sonrasında Hızır'ın yapacağı yakından takip ediliyor. Cihan'ın ölmesinin ardından, Yaman Korkmaz, Özcan'ı doldurarak Hızır Ali ve Façalıların üstüne salıyor. Korkmazların planları herkese yaka silkindirirken, Hızır'ın yapacağı hamle merak ediliyor. Ceylan ve Bahar'ın kaçırılması sonrasında atılacak hamle merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı...