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Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin’den bebek müjdesi! Paylaşımına beğeni yağdı

Atv'nin rekortmen dizisi Hercai ekranlarda fırtınalar estirirken dizinin oyuncularının özel hayatı da merak ediliyor. Hercai'de Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin de son zamanların en konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında dünyaevine giren Feride Çetin'den hayranlarını sevindiren paylaşım geldi. Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Feride Çetin sosyal medya hesabından bebeği olacağını duyurdu. Çetin'in yaptığı paylaşıma binlerce beğeni geldi.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 10:25
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Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin’den bebek müjdesi! Paylaşımına beğeni yağdı

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin Ekim ayında sinema yazarı Murat Özer ile dünyaevine girmişti. Çetin'den hayranlarına sürpriz daha geldi.

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Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin’den bebek müjdesi! Paylaşımına beğeni yağdı

Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Feride Çetin, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile bebek beklediği müjdesini verdi.

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Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin’den bebek müjdesi! Paylaşımına beğeni yağdı

Senaryo gereği de hamile olan Feride Çatin paylaştığı fotoğrafa "Sen gelmeden önce dayanıklı olduğumu bilir, ama güçlü saymazdım kendimi. Sabrımı da vaktimi de hak etmeyenler için çar çur ederdim.

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Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin’den bebek müjdesi! Paylaşımına beğeni yağdı

Daha şimdiden senden ne çok şey öğrendim... Her şeye rağmen hayata tutunduğun; bana umut, nefes ve esin verdiğin için binlerce şükür. Birbirimize sımsıkı sarılacağımız günlerin hayali ile yaşıyorum. #bebeğimibeklerken" notunu düştü.

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Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin’den bebek müjdesi! Paylaşımına beğeni yağdı

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in bu müjdesine sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı.