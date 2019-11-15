Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin’den bebek müjdesi! Paylaşımına beğeni yağdı

Daha şimdiden senden ne çok şey öğrendim... Her şeye rağmen hayata tutunduğun; bana umut, nefes ve esin verdiğin için binlerce şükür. Birbirimize sımsıkı sarılacağımız günlerin hayali ile yaşıyorum. #bebeğimibeklerken" notunu düştü.

