Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin’den bebek müjdesi! Paylaşımına beğeni yağdı

Atv'nin rekortmen dizisi Hercai ekranlarda fırtınalar estirirken dizinin oyuncularının özel hayatı da merak ediliyor. Hercai'de Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin de son zamanların en konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında dünyaevine giren Feride Çetin'den hayranlarını sevindiren paylaşım geldi. Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Feride Çetin sosyal medya hesabından bebeği olacağını duyurdu. Çetin'in yaptığı paylaşıma binlerce beğeni geldi.
Giriş Tarihi: 15.11.2019 10:11Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 10:25