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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in makyajsız fotoğrafına beğeni yağmuru

Bir dönem yer aldığı Doktorlar dizisiyle ünlenen Yasemin Özilhan, iş adamı İzzet Özilhan ile yaptığı evlilik sonrası oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde moda dünyasında yaptıklarıyla adından söz ettiren Özilhan'ın sosyal medyada geniş hayran kitlesine ulaştı. Bir süredir ailesiyle tatilde olan Yasemin Özilhan son olarak sosyal medyada sevenlerinin alışık olmadığı halini paylaştı. Her zaman güzelliği ve zarifliğiyle konuşulan ünlü isim bu kez makyajsız haliyle olay oldu. Bu hali kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 18:09 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 18:14
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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in makyajsız fotoğrafına beğeni yağmuru

Hercai'deki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin'in makyajsız hali gündem oldu. Güzelliğiyle adından söz ettiren Ebru Şahin'in makyajsız hali sevenlerinden tam not aldı. İşte Ebru Şahin ve birçok ünlü ismin makyajsız halleri.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in makyajsız fotoğrafına beğeni yağmuru

Nurgül Yeşilçay

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in makyajsız fotoğrafına beğeni yağmuru

Nurgül Yeşilçay

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in makyajsız fotoğrafına beğeni yağmuru

Adriana Lima

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in makyajsız fotoğrafına beğeni yağmuru

Adriana Lima