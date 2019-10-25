Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in makyajsız fotoğrafına beğeni yağmuru

Bir dönem yer aldığı Doktorlar dizisiyle ünlenen Yasemin Özilhan, iş adamı İzzet Özilhan ile yaptığı evlilik sonrası oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde moda dünyasında yaptıklarıyla adından söz ettiren Özilhan'ın sosyal medyada geniş hayran kitlesine ulaştı. Bir süredir ailesiyle tatilde olan Yasemin Özilhan son olarak sosyal medyada sevenlerinin alışık olmadığı halini paylaştı. Her zaman güzelliği ve zarifliğiyle konuşulan ünlü isim bu kez makyajsız haliyle olay oldu. Bu hali kısa sürede binlerce beğeni aldı.