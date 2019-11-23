Hercai'nin yeni bölümü sonrası Reyyan rolünde Ebru Şahin olay oldu!

Hercai 22. bölümü ile izleyiciyi ATV ekranlarına kilitlerken, Rayyan rolündeki Ebru Şahin herkesin dikkatini çekti. Sevilen oyuncu Ebru Şahin, Hercai'nin yeni bölümünde de konuşulan isim oldu. Dizideki partneri Akın Akınözü ile iyi bir uyum yakalayan Ebru Şahin'in özel hayatı mercek altına alındı. Hercai'nin yeni bölümü sonrasında Reyyan'a hayat veren Ebru Şahin'in boyu gündem oldu. Peki Ebru Şahin'in boyu kaç? İşte Ebru Şahin ve ünlülerin boyları...