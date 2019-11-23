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Hercai'nin yeni bölümü sonrası Reyyan rolünde Ebru Şahin olay oldu!

Hercai 22. bölümü ile izleyiciyi ATV ekranlarına kilitlerken, Rayyan rolündeki Ebru Şahin herkesin dikkatini çekti. Sevilen oyuncu Ebru Şahin, Hercai'nin yeni bölümünde de konuşulan isim oldu. Dizideki partneri Akın Akınözü ile iyi bir uyum yakalayan Ebru Şahin'in özel hayatı mercek altına alındı. Hercai'nin yeni bölümü sonrasında Reyyan'a hayat veren Ebru Şahin'in boyu gündem oldu. Peki Ebru Şahin'in boyu kaç? İşte Ebru Şahin ve ünlülerin boyları...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 09:33
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Hercai'nin yeni bölümü sonrası Reyyan rolünde Ebru Şahin olay oldu!

Ebru Şahin Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle bir kez daha sosyal medyayı sallayan isim oldu. ATV'nin rekortmen dizilerinden biri olan Hercai'nin yeni bölümü sonrası gündem Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin oldu.

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Hercai'nin yeni bölümü sonrası Reyyan rolünde Ebru Şahin olay oldu!

Ödüllü oyuncu Ebru Şahin'in Hercai'nin 22. bölümü sonrası boyu merak konusu oldu. Peki Ebru Şahin'in boyu kaç. İşte Ebru Şahin ve ünlülerin boyları...

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Hercai'nin yeni bölümü sonrası Reyyan rolünde Ebru Şahin olay oldu!

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM

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Hercai'nin yeni bölümü sonrası Reyyan rolünde Ebru Şahin olay oldu!

KIVANÇ TATLITUĞ - 187 CM

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Hercai'nin yeni bölümü sonrası Reyyan rolünde Ebru Şahin olay oldu!

SERENAY SARIKAYA - 175 CM