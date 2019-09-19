Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

ATV ekranlarında yeniden izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Instagram üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Yeni sezon ilk bölümüyle 20 Eylül Cuma günü izleyicisiyle buluşacak olan ve ilk sezonuyla reytinglerde büyük başarıya imza atan Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in de popülaritesi her geçen gün arttı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin Instagram hesabının hikaye bölümünden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.