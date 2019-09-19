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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

ATV ekranlarında yeniden izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Instagram üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Yeni sezon ilk bölümüyle 20 Eylül Cuma günü izleyicisiyle buluşacak olan ve ilk sezonuyla reytinglerde büyük başarıya imza atan Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in de popülaritesi her geçen gün arttı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin Instagram hesabının hikaye bölümünden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 15:42
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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

Atv ekranlarında yeniden izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Instagram üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not almayı başardı. İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

Yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran Hadise'nin makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi.

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru
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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

Hadise'nin makyajsız fotoğrafı birçok ünlüyü akıllara getirdi.

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağmuru

İşte Hadise'nin ve Türkiye'ye damga vuran ünlülerin makyajsız fotoğrafları...