Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in gala pozu olay oldu

Gündeme oturan Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Sevenleri Ebru Şahin'in aslen nereli olduğunu merak etti. Peki Ebru Şahin nereli? İşte Ebru Şahin ve ünlülerin memleketleri..