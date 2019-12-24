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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in gala pozu olay oldu

Atv ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, gala kıyafetiyle dikkat çekti. Ebru Şahin'in kırmızı elbisesiyle verdiği poz sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gündeme oturan Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Sevenleri Ebru Şahin'in aslen nereli olduğunu merak etti. Peki Ebru Şahin nereli?

Giriş Tarihi: 24.12.2019 23:58 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 23:59
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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in gala pozu olay oldu

Ebru Şahin Hercai dizisindeki Reyyan rolüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Atv ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, gala kıyafetiyle dikkat çekti. Ebru Şahin'in kırmızı elbisesiyle verdiği poz sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in gala pozu olay oldu

İşte Ebru Şahin'in o pozu.

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in gala pozu olay oldu

Gündeme oturan Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Sevenleri Ebru Şahin'in aslen nereli olduğunu merak etti. Peki Ebru Şahin nereli? İşte Ebru Şahin ve ünlülerin memleketleri..

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in gala pozu olay oldu

Hilal Altınbilek – İzmir

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in gala pozu olay oldu

Burak Özçivit – Gaziantep