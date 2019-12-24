BİZE ULAŞIN
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in gala pozu olay oldu
Atv ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, gala kıyafetiyle dikkat çekti. Ebru Şahin'in kırmızı elbisesiyle verdiği poz sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gündeme oturan Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Sevenleri Ebru Şahin'in aslen nereli olduğunu merak etti. Peki Ebru Şahin nereli?
Giriş Tarihi: 24.12.2019 23:58 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 23:59
- 1
- 35
- 2
- 35
- 3
- 35
- 4
- 35
- 5
- 35