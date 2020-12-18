Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’in estetiksiz hali şaşırttı! Bakın eski hali nasılmış

Hercai'deki Reyyan karakteriyle gönüllere taht kuran Ebru Şahin, adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizideki başarılı oyunculuğunun yanı sıra Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Ebru Şahin ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Şahin'in estetiksiz hali de sevenlerinden tam not aldı. İşte Ebru Şahin'in ortaya çıkan o fotoğrafları...