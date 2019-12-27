Hercai’nin Reyyan'ı Ebru Şahin nereli? Ebru Şahin memleketiyle gündem oldu

Atv ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin son dönemlerin en beğenilen oyuncuları arasına girdi. Dizide Akın Akınözü ile aralarındaki uyumla izleyiciyi ekran başına bağlayan Ebru Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında her detay araştırılan Ebru Şahin hakkında en çok merak edilen konu ise memleketi oldu. Peki Ebru Şahin nereli? İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...