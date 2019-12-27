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Hercai’nin Reyyan'ı Ebru Şahin nereli? Ebru Şahin memleketiyle gündem oldu

Atv ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin son dönemlerin en beğenilen oyuncuları arasına girdi. Dizide Akın Akınözü ile aralarındaki uyumla izleyiciyi ekran başına bağlayan Ebru Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında her detay araştırılan Ebru Şahin hakkında en çok merak edilen konu ise memleketi oldu. Peki Ebru Şahin nereli? İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 10:06
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Hercai’nin Reyyan'ı Ebru Şahin nereli? Ebru Şahin memleketiyle gündem oldu

EBRU ŞAHİN KİMDİR?
18 Mayıs 1994 İstanbul doğumlu olan Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır. Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

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Hercai’nin Reyyan'ı Ebru Şahin nereli? Ebru Şahin memleketiyle gündem oldu

Ebru Şahin'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)
2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)
2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)
2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)
2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)

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Hercai’nin Reyyan'ı Ebru Şahin nereli? Ebru Şahin memleketiyle gündem oldu

Atv'nin fenomen dizisi Hercai oyuncusu Ebru Şahin, Reyyan karakteriyle dikkat çekti. Hercai'nin sezon finali yapmasıyla gözler Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin gündeme oturdu. Reyyan rolündeki başarılı performansı sonrası Ebru Şahin Hercai'ye damga vuran isim oldu. Özel hayatıyla dikkat çeken Ebru Şahin'in memleketi merak konusu oldu. Peki Ebru Şahin nereli? İşte Ebru Şahin ve ünlülerin memleketleri.

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Hercai’nin Reyyan'ı Ebru Şahin nereli? Ebru Şahin memleketiyle gündem oldu

Burak Özçivit – Gaziantep

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Hercai’nin Reyyan'ı Ebru Şahin nereli? Ebru Şahin memleketiyle gündem oldu

Hande Erçel – Balıkesir