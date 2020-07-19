Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Reyyan karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla olay oldu. Hercai'deki başarılı performansıyla yıldızı her geçen gün parlayan Ebru Şahin başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Makyajsız fotoğrafıyla gündeme gelen Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.