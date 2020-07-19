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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Reyyan karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla olay oldu. Hercai'deki başarılı performansıyla yıldızı her geçen gün parlayan Ebru Şahin başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Makyajsız fotoğrafıyla gündeme gelen Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.

Giriş Tarihi: 19.07.2020 00:40 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 00:40
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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not almayı başardı. İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!

Merve Boluğur

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!

Merve Boluğur

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!

Merve Boluğur

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin makyajsız haliyle herkesi şaşırttı!

Nur Fettahoğlu