Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

ATV'nin sevilen dizisi Hercai, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hercai'de Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de milyonların beğenisini kazanıyor. Milyonların ilgiyle takip ettiği Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte başta Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...