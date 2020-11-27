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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!
ATV'nin sevilen dizisi Hercai, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hercai'de Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de milyonların beğenisini kazanıyor. Milyonların ilgiyle takip ettiği Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte başta Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 05:34 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 05:35
Atv ekranlarının rekortmen dizisi Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dizide sergilediği oyunculukla son zamanların en çok konuşulan oyuncuları arasında olan Ebru Şahin, Instagram üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı.
Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.
İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...
Nurgül Yeşilçay