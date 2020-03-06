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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Hercai'de gösterdiği başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, son zamanların en çok konuşulan oyuncusu oldu. Her hareketi yakından takip edilen Ebru Şahin paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla da sevenlerinden tam not aldı.

Giriş Tarihi: 06.03.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 17:35
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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Ebru Şahin şimdi de makyajsız haliyle gündem oldu. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı. İşte Ebru Şahin başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Nurgül Yeşilçay

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Nurgül Yeşilçay

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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
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Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Sibel Can