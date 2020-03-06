Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Hercai'de gösterdiği başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, son zamanların en çok konuşulan oyuncusu oldu. Her hareketi yakından takip edilen Ebru Şahin paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla da sevenlerinden tam not aldı.