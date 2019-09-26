Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlü bir oyuncu çıktı

Atv'nin fenomen dizisi Hercai yeni sezonun başlamasıyla birlikte liderliği tekrar eline aldı. Yeni sezonda yayınlanan ilk bölümüyle seyircileri ekran başına kilitleyen Hercai'nin oyuncu kadrosu da tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin başrolü Akın Akınözü ise sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Hercai'de gösterdiği başarılı performansla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün özel hayatı da araştırılmaya başladı. Akın Akınözü'nün annesinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görenler ise şaşkınlık yaşadı.