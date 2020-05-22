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Haberler Galeri Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar’ın ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşırttı!

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar’ın ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşırttı!

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Akın Akınözü'nün yıllar önce İpek Tanrıyar ile çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. İpek Tanrıyar Akın Akınözü ile çekildiği kareyi "Bakın ne buldum! Akın daha o zamanlar lisedeydi. Ama annesinden aldığı yetenekle star olacağı belliydi. Yolun açık olsun kuzum" notu ile takipçileriyle paylaştı. İşte Akın Akınözü ve İpek Tanrıyar'ın yıllar önceki hali...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 10:15
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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar’ın ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşırttı!

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü'nün İpek Tanrıyar ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar’ın ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşırttı!

Manken ve oyuncu İpek Tanrıyar, Akın Akınözü ile çekilmiş bir karesini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı ve, "Bakın ne buldum! Akın daha o zamanlar lisedeydi. Ama annesinden aldığı yetenekle star olacağı belliydi. Yolun açık olsun kuzum" ifadelerini kullandı.

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar’ın ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşırttı!

İpek Tanrıyar'ın paylaşımının ardından Akın Akınözü'nün yıllar öncesine ait kilolu fotoğrafları yeniden gündeme geldi.

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar’ın ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşırttı!

Akın Akınözü bir dergiye verdiği röportajda daha önce 120 kilo olduğunu söyleyerek, "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan. Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim." demişti.

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar’ın ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşırttı!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen oyuncu Akın Akınözü'nün kilo vermeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Oyuncunun okul zamanlarındaki kilolu hallerinin görüntüsü ise Akınözü'nün takipçilerini şaşkına uğrattı. İşte Akınözü'nün büyük değişim yaşamadan önceki hali...