Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar’ın ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşırttı!

Akın Akınözü bir dergiye verdiği röportajda daha önce 120 kilo olduğunu söyleyerek, "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan. Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim." demişti.

