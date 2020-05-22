HaberlerGaleriHercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar’ın ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşırttı!
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar’ın ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şaşırttı!
Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Akın Akınözü'nün yıllar önce İpek Tanrıyar ile çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. İpek Tanrıyar Akın Akınözü ile çekildiği kareyi "Bakın ne buldum! Akın daha o zamanlar lisedeydi. Ama annesinden aldığı yetenekle star olacağı belliydi. Yolun açık olsun kuzum" notu ile takipçileriyle paylaştı. İşte Akın Akınözü ve İpek Tanrıyar'ın yıllar önceki hali...
Giriş Tarihi: 22.05.2020 10:08Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 10:15