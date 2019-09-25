BİZE ULAŞIN
Hercai’de ortalık karıştı! Reyyan, Miran’a ikinci şansı verdi
ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai'nin 14'üncü bölüm fragmanı yayınlandı. 13'üncü bölümle yeni sezona başlayan Hercai, izleyicileri ekrana kilitledi. Heyecanı en üst düzeyde yaşayan Hercai hayranları, 14. bölümde neler yaşanacağını merak ederken yeni bölümle ilgili detaylar geldi. İşte Hercai yeni bölümünde yaşanacaklar…
Giriş Tarihi: 25.09.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 17:33
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6