Hercai’de gerçekler ortaya çıkacak! Hazar’ın başına gelenlerden kim sorumlu?

20'nci bölümüyle seyircisini ekran başına kilitleyen Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zor günler geçiren Şadoğlu ailesinde Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar'ın başına gelenlerden kim sorumlu? İşte gerçeklerin ortaya çıkacağı yeni bölümünde yaşanacaklar...