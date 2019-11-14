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Hercai’de gerçekler ortaya çıkacak! Hazar’ın başına gelenlerden kim sorumlu?

20'nci bölümüyle seyircisini ekran başına kilitleyen Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zor günler geçiren Şadoğlu ailesinde Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar'ın başına gelenlerden kim sorumlu? İşte gerçeklerin ortaya çıkacağı yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 14.11.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 13:43
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Hercai’de gerçekler ortaya çıkacak! Hazar’ın başına gelenlerden kim sorumlu?

Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır.

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Hercai’de gerçekler ortaya çıkacak! Hazar’ın başına gelenlerden kim sorumlu?

Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.

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Hercai’de gerçekler ortaya çıkacak! Hazar’ın başına gelenlerden kim sorumlu?

Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır.

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Hercai’de gerçekler ortaya çıkacak! Hazar’ın başına gelenlerden kim sorumlu?

Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir.

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Hercai’de gerçekler ortaya çıkacak! Hazar’ın başına gelenlerden kim sorumlu?

Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister.