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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai’de Azize Aslanbey artık daha tehlikeli! Miran sevdiklerini Aslan’dan koruyabilecek mi? Hercai’de Azize Aslanbey artık daha tehlikeli! Miran sevdiklerini Aslan’dan koruyabilecek mi?
Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yeni bölümünde ortalık karışıyor. Miran, Hazar'ın babası olduğu gerçeğini kaldıramazken gerçeklerin ortaya çıkmasıyla rahatladığını sanan Azize Aslanbey kaybedecek bir şeyi olmadığı için artık daha tehlikelidir. Azize ne olursa olsun intikamının peşinden giderken burnun dibinde olanlardan habersizdir. Miran hayatını altüst eden gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken Aslan'ın yaratmak üzere olduğu trajediye engel olabilecek midir? İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 19.11.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 14:00
Füsun Aslanbey'in gelişi ve Miran'ın öz babasının Hazar olduğunu açıklaması; hem Aslanbeyler'in hem de Şadoğulları'nın hayatında bir bomba etkisi yaratır. Miran, Hazar'ın babası olduğu gerçeğini kabullenemezken Şadoğlu'nda da bu konuda çatlak sesler çıkmaya devam etmektedir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak Reyyan her zamanki gibi Miran'ın yanında olup desteğini esirgemez.
Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla eteğindeki bütün taşları döktüğü zannedilen Azize Aslanbey kaybedecek bir şeyi olmadığı için artık daha tehlikelidir ve ne olursa olsun Nasuh Şadoğlu'nun zamanında kendisine yaptıklarının hesabını soracaktır.
Ancak Azize kendi intikamının peşinde koşarken burnunun dibinde yaşanan olayların farkında değildir. Aslan'ın en yakın dostuyla bile paylaşmadığı gizli planlarının büyük bir trajediye sebep olması an meselesidir.
Miran hayatını allak bullak eden gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken bu trajediye engel olabilecek midir? Yoksa Aslan her iki aileyi derinden sarsacak bir acı bırakıp çekip gidecek midir?