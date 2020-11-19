Hercai’de Azize Aslanbey artık daha tehlikeli! Miran sevdiklerini Aslan’dan koruyabilecek mi?

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yeni bölümünde ortalık karışıyor. Miran, Hazar'ın babası olduğu gerçeğini kaldıramazken gerçeklerin ortaya çıkmasıyla rahatladığını sanan Azize Aslanbey kaybedecek bir şeyi olmadığı için artık daha tehlikelidir. Azize ne olursa olsun intikamının peşinden giderken burnun dibinde olanlardan habersizdir. Miran hayatını altüst eden gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken Aslan'ın yaratmak üzere olduğu trajediye engel olabilecek midir? İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...