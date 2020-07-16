Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman ile ele ele görüntülendi! İşte aşkın belgesi...

Hercai dizisi ile adından söz ettiren güzel oyuncu Ebru Şahin, Alaçatı tatilinde aşkı da buldu. Daha önce Cedi Osman ile aşk dedikodularını yalanlayan Ebru Şahin, trafik ışıklarına takılınca aşkları da belgelenmiş oldu. Yakalandıklarını anlayınca sempatik tavırlar sergileyen Ebru Şahin ile Cedi Osman muhabirlere el salladı. Bu görüntülerden sonra Ebru Şahin ve Cedi Osman kameralar karşısına el ele çıktı... İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın el ele görüntülendiği o anlar...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 10:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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