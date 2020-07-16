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Haberler Galeri Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman ile ele ele görüntülendi! İşte aşkın belgesi...

Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman ile ele ele görüntülendi! İşte aşkın belgesi...

Hercai dizisi ile adından söz ettiren güzel oyuncu Ebru Şahin, Alaçatı tatilinde aşkı da buldu. Daha önce Cedi Osman ile aşk dedikodularını yalanlayan Ebru Şahin, trafik ışıklarına takılınca aşkları da belgelenmiş oldu. Yakalandıklarını anlayınca sempatik tavırlar sergileyen Ebru Şahin ile Cedi Osman muhabirlere el salladı. Bu görüntülerden sonra Ebru Şahin ve Cedi Osman kameralar karşısına el ele çıktı... İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın el ele görüntülendiği o anlar...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 10:51
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Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman ile ele ele görüntülendi! İşte aşkın belgesi...

Ebru Şahin ile Cedi Osman, aşklarını resmen açıkladılar. NBA'de forma giyen basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz gün, Hacımemiş'te bir mekandaydı.

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Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman ile ele ele görüntülendi! İşte aşkın belgesi...

Geç saatlere kadar arkadaşlarıyla vakit geçiren ikili, mekandan aynı araçla ayrıldı. Bu gelişmenin ardından ikili, el ele ilk pozunu verdi.

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Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman ile ele ele görüntülendi! İşte aşkın belgesi...

Haklarında çıkan aşk dedikodularının ardından ilk kez geçen akşam Çeşme'deki bir gece kulübünde görüntülenen basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, ertesi gün de Alaçatı'da objektife yansıdı.

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Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman ile ele ele görüntülendi! İşte aşkın belgesi...

Yeniyer adlı mekanda yemek yiyen sevgililer, dışarı el ele çıktı. Muhabirlerle sohbet eden ikili, arkadaş ortamında tanıştıklarını, ilişkilerinin yeni başladığını ve mutlu olduklarını söyledi.

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Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin Cedi Osman ile ele ele görüntülendi! İşte aşkın belgesi...

Ebru Şahin ve Cedi Osman, ilişkileriyle ilgili sorulara "Her şey çok güzel gidiyor" yanıtını verdi.