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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Akın Akınözü o gerçekle dikkat çekti

ATV ekranlarında Cuma akşamlarına damga vuran Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Mira rolündeki Akın Akınözü tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İki genç oyuncunun sevenleri Hercai'nin yeni bölümünü iple çekerken, Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nü takip etmekten de geri kalmıyorlar. Hercai dizisini olduğu gibi Reyyan ve Miran rollerindeki Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün özel hayatını mercek altına alan hayranları, ikili arasındaki gerçeği öğrendiklerinde şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:19
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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Akın Akınözü o gerçekle dikkat çekti

ATV ekranlarında Cuma akşamlarına damga vuran Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Mira rolündeki Akın Akınözü tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İki genç oyuncunun sevenleri Hercai'nin yeni bölümünü iple çekerken, Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nü takip etmekten de geri kalmıyorlar.

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  • 68
Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Akın Akınözü o gerçekle dikkat çekti

Hercai dizisini olduğu gibi Reyyan ve Miran rollerindeki Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün özel hayatını mercek altına alan hayranları, ikilinin yaşlarını merak edenler şaşkına döndü. İşte ünlülerin yaşları....

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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Akın Akınözü o gerçekle dikkat çekti

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979 (39 yıl yaşında)

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988 (30 yıl yaşında)

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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Akın Akınözü o gerçekle dikkat çekti

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

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Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Akın Akınözü o gerçekle dikkat çekti

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963