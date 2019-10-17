Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Akın Akınözü o gerçekle dikkat çekti

ATV ekranlarında Cuma akşamlarına damga vuran Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Mira rolündeki Akın Akınözü tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İki genç oyuncunun sevenleri Hercai'nin yeni bölümünü iple çekerken, Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nü takip etmekten de geri kalmıyorlar. Hercai dizisini olduğu gibi Reyyan ve Miran rollerindeki Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün özel hayatını mercek altına alan hayranları, ikili arasındaki gerçeği öğrendiklerinde şaşkına döndü.