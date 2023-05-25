Her 2 günde -1 kilo veren İvana Sert diyeti! Kilo koruma garantili sırrı açığa çıktı! İşte şakır şakır erime formülü...

Her 2 günde -1 kilo veren İvana Sert diyeti sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. 8 günde 4 kilo veren İvana Sert, her 2 günde bir kilo verdi. Sert yağ oranının düşük olmasının kilo verme sürecini doğrudan etkilediğini ver zorlaştırdığını açıkladı. Ünlü sunucu sevenleriyle kilosunu nasıl koruduğunu ve kilo verdiğini açıkladı. İşte şakır şakır erime formülü...