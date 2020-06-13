Helin Avşar’ın sapığı hakkında mahkemeden yeni karar! Kurtuldu ama…

Helin Avşar'ı bir dönem takip edip tehdit eden sapık Ömer Akbaba'nın dört ay süreyle Helin Avşar'a yaklaşmamasına karar verilmiş, savcılık ise şikayet üzerine tehdit ve kişilerin huzurunu bozma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Mahkemeye sunulan belgelerde psikolojik rahatsızlığı bulunduğunun tespit edilmesinin ardından tedavi altına alınan Akbaba, serbest bırakıldı. Ancak mahkeme Akbaba hakkında yeni karar aldı.