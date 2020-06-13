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Helin Avşar’ın sapığı hakkında mahkemeden yeni karar! Kurtuldu ama…

Helin Avşar'ı bir dönem takip edip tehdit eden sapık Ömer Akbaba'nın dört ay süreyle Helin Avşar'a yaklaşmamasına karar verilmiş, savcılık ise şikayet üzerine tehdit ve kişilerin huzurunu bozma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Mahkemeye sunulan belgelerde psikolojik rahatsızlığı bulunduğunun tespit edilmesinin ardından tedavi altına alınan Akbaba, serbest bırakıldı. Ancak mahkeme Akbaba hakkında yeni karar aldı.

Giriş Tarihi: 13.06.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 11:04
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Helin Avşar’ın sapığı hakkında mahkemeden yeni karar! Kurtuldu ama… GALERİ DEVAM EDİYOR

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, kendisini rahatsız edip gözetlediğini ileri sürerek Ömer Akbaba'dan şikayetçi olmuştu.

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Helin Avşar’ın sapığı hakkında mahkemeden yeni karar! Kurtuldu ama…

Avşar, "Mahalledeki şarküteriye beni sormuş ve 'Onunla görüşeceğiz, beni işten kovdurttu, ekmeğimle oynadı, hesabımız bitmedi' şeklinde tehditler savurmuş. Bu kişiyi evimi gözetlerken gördüm" demişti.

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Helin Avşar’ın sapığı hakkında mahkemeden yeni karar! Kurtuldu ama…

Mahkeme, en son 10 Kasım 2017 günü akşam saat 18.00 sıralarında Avşar'ın evini gözetlerken fark edilen Akbaba'nın, dört ay süreyle Helin Avşar'a yaklaşmamasına karar vermişti.

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Helin Avşar’ın sapığı hakkında mahkemeden yeni karar! Kurtuldu ama…

Savcılık ise, şikayet üzerine Akbaba'ya tehdit ve kişilerin huzurunu bozma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

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Helin Avşar’ın sapığı hakkında mahkemeden yeni karar! Kurtuldu ama…

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ömer Akbaba hakkında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nce bir rapor sunulmuştu. Raporda, 'atipik psikoz' denilen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğu tespit edilen Akbaba'ya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti.