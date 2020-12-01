Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Damla Colbay'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şoke etti. İşte Damla Colbay'ın eski hali...