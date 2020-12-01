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Haberler Galeri Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Damla Colbay'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şoke etti. İşte Damla Colbay'ın eski hali...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 17:33
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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirirken oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafları herkesi şoke etti. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin yıllar içinde geçirdiği inanılmaz değişim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Cansu Dere

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Cansu Dere

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı şoke etti! Değişimi pes dedirtti

İlayda Çevik

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı şoke etti! Değişimi pes dedirtti

İlayda Çevik