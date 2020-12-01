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01 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı şoke etti! Değişimi pes dedirtti Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın fotoğrafı şoke etti! Değişimi pes dedirtti
Hekimoğlu dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Damla Colbay'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şoke etti. İşte Damla Colbay'ın eski hali...
Giriş Tarihi: 01.12.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 17:33
Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirirken oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafları herkesi şoke etti. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin yıllar içinde geçirdiği inanılmaz değişim...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cansu Dere
Cansu Dere
İlayda Çevik
İlayda Çevik