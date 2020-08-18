Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali şoke etti! Adeta bambaşka biri...

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk olarak Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Demet rolüyle televizyon dünyasına adım atan Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle ekranların vazgeçilmez isimlerinden oldu. Ateş Hekimoğlu'nun ekibindeki tek kadın olan Zeynep'e hayat veren ve kariyerindeki yükselişini sürdüren Damla Colbay'ın yıllar içindeki değişimi ise herkesi şoke etti. İşte Damla Colbay'ın eski hali...