Hekimoğlu’nun yıldızı Ebru Özkan’ın eşi görenleri şaşırttı

Hekimoğlu'nda canlandırdığı Doktor İpek Tekin karakteriyle ekranlara damga vuran Ebru Özkan sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide yalnız ve güçlü bir doktoru canlandıran Ebru Özkan başarışı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Ebru Özkan'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri Özkan'ın eşini görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...