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Hekimoğlu’nun yıldızı Ebru Özkan’ın eşi görenleri şaşırttı

Hekimoğlu'nda canlandırdığı Doktor İpek Tekin karakteriyle ekranlara damga vuran Ebru Özkan sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizide yalnız ve güçlü bir doktoru canlandıran Ebru Özkan başarışı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Ebru Özkan'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri Özkan'ın eşini görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 17:51
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Hekimoğlu’nun yıldızı Ebru Özkan’ın eşi görenleri şaşırttı

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Doktor İpek karakteriyle sosyal medyaya damga vuran Ebru Özkan'ın eşi merak konusu oldu. İşte Ebru Özkan ve birçok ünlü ismin eşi…

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Hekimoğlu’nun yıldızı Ebru Özkan’ın eşi görenleri şaşırttı

ASLIHAN GÜNER

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Hekimoğlu’nun yıldızı Ebru Özkan’ın eşi görenleri şaşırttı

ASLIHAN GÜNER VE EŞİ MERT KILIÇ

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Hekimoğlu’nun yıldızı Ebru Özkan’ın eşi görenleri şaşırttı
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Hekimoğlu’nun yıldızı Ebru Özkan’ın eşi görenleri şaşırttı