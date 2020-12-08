Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım yaşıyla olay oldu! Meğer Hadise ile aralarında...

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Mehmet Ali karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatına dair her detayla araştırma konusu olan Kaan Yıldırım'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım'ın yaşı...