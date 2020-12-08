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Haberler Galeri Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım yaşıyla olay oldu! Meğer Hadise ile aralarında...

Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım yaşıyla olay oldu! Meğer Hadise ile aralarında...

Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Mehmet Ali karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatına dair her detayla araştırma konusu olan Kaan Yıldırım'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 08.12.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 17:46
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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım yaşıyla olay oldu! Meğer Hadise ile aralarında...

Hekimoğlu dizisindeki Mehmet Ali karakteriyle adından söz ettiren Kaan Yıldırım, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Yıldırım'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım'ın yaşı…

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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım yaşıyla olay oldu! Meğer Hadise ile aralarında...

HADİSE
22 Ekim 1985

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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım yaşıyla olay oldu! Meğer Hadise ile aralarında...

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım yaşıyla olay oldu! Meğer Hadise ile aralarında...

MURAT DALKILIÇ
7 Ağustos 1983

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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım yaşıyla olay oldu! Meğer Hadise ile aralarında...

MURAT BOZ
7 Mart 1980