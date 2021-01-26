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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım ve Hadise herkesi şaşırttı! Meğer aralarında... Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım ve Hadise herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...
Hekimoğlu'nda canlandırdığı Mehmet Ali karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatına dair her detayla araştırma konusu olan Kaan Yıldırım'ın boyu merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım'ın boyu...
Giriş Tarihi: 26.01.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 16:54
Hekimoğlu dizisindeki Mehmet Ali karakteriyle adından söz ettiren Kaan Yıldırım, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Yıldırım'ın boyu merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım'ın boyu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özge Özpinçci – 160 CM
Elif Doğan – 162 CM
Burak Deniz – 185 CM
Dilan Çiçek Deniz – 177 CM