Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım ve Hadise herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Hekimoğlu'nda canlandırdığı Mehmet Ali karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatına dair her detayla araştırma konusu olan Kaan Yıldırım'ın boyu merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım'ın boyu...