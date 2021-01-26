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Haberler Galeri Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım ve Hadise herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım ve Hadise herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Hekimoğlu'nda canlandırdığı Mehmet Ali karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatına dair her detayla araştırma konusu olan Kaan Yıldırım'ın boyu merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım'ın boyu...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 16:54
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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım ve Hadise herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Hekimoğlu dizisindeki Mehmet Ali karakteriyle adından söz ettiren Kaan Yıldırım, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Yıldırım'ın boyu merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım'ın boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım ve Hadise herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Özge Özpinçci – 160 CM

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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım ve Hadise herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Elif Doğan – 162 CM

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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım ve Hadise herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Burak Deniz – 185 CM

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Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım ve Hadise herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Dilan Çiçek Deniz – 177 CM