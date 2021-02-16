Hekimoğlu’nun Doktor İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Hekimoğlu'nda canlandırdığı İpek karakteriyle adından söz ettiren Ebru Özkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide yalnız ve güçlü bir doktoru canlandıran Ebru Özkan başarılı oyunculuğu göz doldururken güzel oyuncun özel hayatı da mercek altına alındı. Sevenleri Ebru Özkan'ın eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...