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Haberler Galeri Hekimoğlu’nun Doktor İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Hekimoğlu’nun Doktor İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Hekimoğlu'nda canlandırdığı İpek karakteriyle adından söz ettiren Ebru Özkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide yalnız ve güçlü bir doktoru canlandıran Ebru Özkan başarılı oyunculuğu göz doldururken güzel oyuncun özel hayatı da mercek altına alındı. Sevenleri Ebru Özkan'ın eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan'ın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 17:38 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 17:39
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Hekimoğlu’nun Doktor İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

Hekimoğlu dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ebru Özkan'ın özel hayatını mercek altına alındı. Özkan'ın eşinin de oyuncu olduğunu görünce inanamadı. İşte Ebru Özkan ve birçok ünlü ismin eşi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hekimoğlu’nun Doktor İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

EMİR BENDERLİOĞLU

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Hekimoğlu’nun Doktor İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

EMİR BENDERLİOĞLU VE CEREN ŞEKERCİ

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Hekimoğlu’nun Doktor İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

EMİR BENDERLİOĞLU VE CEREN ŞEKERCİ

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Hekimoğlu’nun Doktor İpek'i Ebru Özkan’ın eşi herkesi şaşırttı! Bakın kim çıktı

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