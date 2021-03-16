Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hayranlarına kötü haber! Çukur ne zaman final yapacak? Çukur için final çanları çalıyor... Hayranlarına kötü haber! Çukur ne zaman final yapacak? Çukur için final çanları çalıyor...
Çukur ne zaman final yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir izleyicilerin heyecanla takip ettiği diziler arasında yer alan Çukur'un sezon sonundan final yapacağı konuşuluyor. Dizinin oyuncuları tarafından sosyal medya üzerinden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Hayranları yapımcılar tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Çukur ne zaman final yapacak? Çukur için final çanları çalıyor...
Giriş Tarihi: 16.03.2021 23:00
Çukur ne zaman final yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'u bu sezon sonunda final yapacağı iddiası konuşuluyor. "Yamaç" karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı detaylar ise izleyicileri heyecanlandırdı. Konuyla ilgili gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Çukur ne zaman final yapacak? Çukur için final çanları çalıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇUKUR EKRANLARA VEDA EDİYOR! FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU…
Başladığı günden bu yana ekranların fenomen dizisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen aksiyon dolu yapım Çukur final için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz aylarda dizinin oyuncuları 125. Bölümde yapımın senaryo gereği sona ereceğini ifade etmişti. Bu noktada izleyenlerini üzen iddiayı doğrular nitelikte yapımcı kuruluş tarafından herhangi bir açıklama ise bulunmuyor.
ÇUKUR İZLEYENLERİNE BÜYÜK ŞOK!
Show Tv'nin başladığı günden bu yana büyük yankı uyandıran ve oyuncu kadrosuyla her daim adından söz ettirmeyi başaran dizisi Çukur bu kez ise final kararı ile gündeme geldi.
Dört sezon boyunca Show Tv ekranlarında yayın hayatına devam eden dizinin 125. bölümü ile ekranlara veda edeceği açıklaması oyuncu kadrosunun canlı yayınında duyurulmuştu. Bu kapsamda eğer yayıncı kuruluş bu kararını sürdürürse 10 Mayıs gibi projenin vedasının gerçekleşeceği söylentiler arasında yer alıyor.
Yani Çukur planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerasını bitirecek...
ÇUKUR DİZİSİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER!
Çukur, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi...