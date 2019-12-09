Hatice evlilik teklifi aldı, eski sevgilisi mekan bastı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hatice doğum gününde hayatının şokunu yaşadı. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı ile fotoğrafını paylaşan Hatice doğum gününde evlilik teklifi aldı. O anları sosyal medyada paylaşan şarkıcının eski sevgilisinin mekanı basmasıyla mekandan ayrılmak zorunda kaldı.