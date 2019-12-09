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Hatice evlilik teklifi aldı, eski sevgilisi mekan bastı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hatice doğum gününde hayatının şokunu yaşadı. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı ile fotoğrafını paylaşan Hatice doğum gününde evlilik teklifi aldı. O anları sosyal medyada paylaşan şarkıcının eski sevgilisinin mekanı basmasıyla mekandan ayrılmak zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 09.12.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 12:56
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Hatice evlilik teklifi aldı, eski sevgilisi mekan bastı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Hatice, evlenme teklifi aldığı anlarda hayatının şokunu yaşadı.

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Hatice evlilik teklifi aldı, eski sevgilisi mekan bastı

Şarkıcı Hatice geçtiğimiz aylarda kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle ilk pozlarını sosyal medyadan paylaşarak aşkını ilan etmişti.

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Hatice evlilik teklifi aldı, eski sevgilisi mekan bastı

40 yaşındaki güzel, sevgilisi Ali Kemal Sarı ile fotoğrafını, "İlk fotoğrafımız umarım sonsuz olur. Hayatıma hoş geldin canım sevgilim" notuyla paylaşmıştı.

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Hatice evlilik teklifi aldı, eski sevgilisi mekan bastı

Hatice, dün doğum gününü kutladığı sırada beklenmedik bir olay yaşadı.

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Hatice evlilik teklifi aldı, eski sevgilisi mekan bastı

Hatice'nin sevgilisi Ali Kemal Sarı, güzel şarkıcıya evlenme teklif etti.