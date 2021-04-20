Hande Erçel'in yıllar öncesine ait fotoğrafı 'yok artık' dedirtti! Bu kadar değişim olamaz

Hande Erçel'in yıllar öncesine ait fotoğrafını görenler şaşkına döndü. Son zamanlarda rol aldığı reklam filmleriyle olduğu kadar Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle de gündemde olan Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.