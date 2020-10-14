Hande Erçel'in bu halini görenler şaşkına döndü! Adeta bambaşka biri

Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel yine sosyal medyanın gündemine oturdu... Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle olduğu kadar Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarıyla da gündeme gelen Hande Erçel'in eski hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.