Hande Erçel’in 'bazlama surat' davasında karar çıktı! Fenomen isme kötü haber!

Cezanın her günü 20 TL'den paraya çevrilerek sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedildi. Hande Erçel'in avukatı Nail Gönenli, "Manevi tazminat davamız 25 Şubat'ta görülecek. Ceza kararı çıktığı için manevi tazminat davamızın da lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum. Adalet yerini bulacak" dedi.