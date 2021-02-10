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0){for(t=0;t
12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hande Erçel’in 'bazlama surat' davasında karar çıktı! Fenomen isme kötü haber! Hande Erçel’in 'bazlama surat' davasında karar çıktı! Fenomen isme kötü haber!
Hande Erçel, fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Kılınç'a hakaret suçundan 109 gün adli para cezası verdi. Konu hakkında açıklama yapan avukat Nail Gönenli, "Manevi tazminat davamız 25 Şubat'ta görülecek. O davanın da lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 10.02.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 10:39
Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR 2 BİN 180 TL ÖDEYECEK
Davanın karar duruşması geçtiğimiz gün yapıldı. Mahkeme, hakaret suçu işlediği gerekçesiyle Kılınç'a 109 gün adli para cezası verdi.
Cezanın her günü 20 TL'den paraya çevrilerek sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedildi. Hande Erçel'in avukatı Nail Gönenli, "Manevi tazminat davamız 25 Şubat'ta görülecek. Ceza kararı çıktığı için manevi tazminat davamızın da lehimize sonuçlanacağını düşünüyorum. Adalet yerini bulacak" dedi.
YILLAR İÇİNDE BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Hande Erçel'in son paylaşımı olay oldu. Son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Erçel'in ev hali büyüledi. Ayna karşısına geçip kendini çeken Erçel'in fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Hande Hanım inceciksiniz' yorumları yapıldı.