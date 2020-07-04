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Hande Erçel’den maddi yardım aldığı iddia edilen Murat Dalkılıç: Konuşmuyorum!
Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan Murat Dalkılıç'ın ekonomik açıdan zor günler geçirdiği ve sevgilisi Hande Erçel'den destek aldığı iddia edilmişti. Birlikte oturdukları lüks villanın kirasını ödeyemeyen Dalkılıç'a Erçel'in ayda 15 bin lira verdiği gündeme gelmişti. Uzun süre sonra Bebek'te görüntülenen Dalkılıç, iddialara böyle cevap verdi.
Giriş Tarihi: 04.07.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 09:37
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