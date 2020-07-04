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Hande Erçel’den maddi yardım aldığı iddia edilen Murat Dalkılıç: Konuşmuyorum!

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan Murat Dalkılıç'ın ekonomik açıdan zor günler geçirdiği ve sevgilisi Hande Erçel'den destek aldığı iddia edilmişti. Birlikte oturdukları lüks villanın kirasını ödeyemeyen Dalkılıç'a Erçel'in ayda 15 bin lira verdiği gündeme gelmişti. Uzun süre sonra Bebek'te görüntülenen Dalkılıç, iddialara böyle cevap verdi.

Giriş Tarihi: 04.07.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 09:37
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Hande Erçel’den maddi yardım aldığı iddia edilen Murat Dalkılıç: Konuşmuyorum!

Uzun süredir Hande Erçel'le aşk yaşayan ve evlenmek istediğine dair mesajlar veren Murat Dalkılıç, Hande Erçel'i sonunda evliliğe ikna etmişti.

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Hande Erçel’den maddi yardım aldığı iddia edilen Murat Dalkılıç: Konuşmuyorum!

HANDE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift, koronvirüs engeline takıldı. Salgın sebebiyle maddi olarak zor günler geçiren ve düğünü ertelemek zorunda kaldığı konuşulan Dalkılıç'a, sevgilisinin yardım eli uzattığı iddia edildi.

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Hande Erçel’den maddi yardım aldığı iddia edilen Murat Dalkılıç: Konuşmuyorum!

Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı yeni bir dizi için çalışmaya başlayan Erçel'in sevgilisinin işleri düzelene kadar Çubuklu'daki lüks dairelerinin 30 bin liralık kirasının yarısını ödeyeceği haberleri gündeme gelmişti.

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Hande Erçel’den maddi yardım aldığı iddia edilen Murat Dalkılıç: Konuşmuyorum!

Şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Dalkılıç, iddialara, "Konuşmuyorum" şeklinde karşılık verdi.

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Hande Erçel’den maddi yardım aldığı iddia edilen Murat Dalkılıç: Konuşmuyorum!